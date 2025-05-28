У Києві оприлюднили інформацію про сміттєві контейнери у формі відкритих даних

У КМДА кажуть, що публікація цих даних – це про створення нових сервісів, аналіз якості послуг та контроль за їхнім наданням.

Джерело фото: КМДА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інформація про розташування контейнерів для різних видів відходів у Києві відтепер доступна не лише на інтерактивній мапі, а й у форматі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. Це має дозволити мешканцям, бізнесу та розробникам цифрових сервісів зручно отримувати, аналізувати та використовувати ці дані для створення нових проєктів.

Новий набір даних під назвою «Дані про місцезнаходження комунальних контейнерів (за категоріями), контейнерних майданчиків, місць прийому небезпечних відходів, вторинної сировини у місті Києві» оприлюднено за посиланням: тут.

Набір містить інформацію про:

ідентифікатори контейнерних майданчиків;

типи, об’єми та кількість сміттєвих контейнерів;

дані про компанії, що обслуговують контейнери;

графіки та періодичність очищення;

адреси та географічні координати майданчиків.

У КМДА кажуть, що публікація цих даних у форматі відкритих даних розширює можливості їхнього використання, адже це не лише перегляд на мапі, а й створення нових сервісів, аналіз якості послуг та контроль за їхнім наданням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.