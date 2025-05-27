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На Закарпатті чоловік підстрелив сусіда в ході конфлікту через паркан

23:50, 27 травня 2025
Під час сварки 42-річний чоловік вистрілив сусідові в шию з травматичної зброї — потерпілий у лікарні, стрілка затримано.
На Закарпатті чоловік підстрелив сусіда в ході конфлікту через паркан
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На Закарпатті затримали зловмисника, який вистрілив у свого сусіда. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, 25 травня о 20:30 до поліції звернулася жителька Мукачево, яка повідомила, що під час сварки сусід вистрілив у її чоловіка. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці одразу ж затримали зловмисника. Також було вилучено й пістолет з якого він стріляв.

Відомо, що між чоловіками виник конфлікт через встановлену огорожу. Під час сварки фігурант дістав з наплічної сумки зареєстровану травматичну зброю та вистрілив сусідові у шию. Потерпілий наразі перебуває на стаціонарному лікуванні у медзакладі, лікарі надають йому необхідну допомогу.

Відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 42-річного чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували його дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Наразі фігурантові повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Національна поліція поліція зброя Закарпаття

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