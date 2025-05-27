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На Закарпатье мужчина подстрелил соседа в ходе конфликта из-за забора

23:50, 27 мая 2025
Во время ссоры 42-летний мужчина выстрелил соседу в шею из травматического оружия — пострадавший в больнице, стрелок задержан.
На Закарпатье мужчина подстрелил соседа в ходе конфликта из-за забора
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На Закарпатье задержали злоумышленника, который выстрелил в своего соседа. Об этом сообщает региональная полиция.

Так, 25 мая в 20:30 в полицию обратилась жительница Мукачево, которая сообщила, что во время ссоры сосед выстрелил в её мужа. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Правоохранители сразу задержали злоумышленника. Также был изъят пистолет, из которого он стрелял.

Известно, что между мужчинами возник конфликт из-за установленного забора. Во время ссоры фигурант достал из рюкзака зарегистрированное травматическое оружие и выстрелил соседу в шею. Потерпевший в настоящее время находится на стационарном лечении в медицинском учреждении, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, 42-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Следователи квалифицировали его действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершённое с применением оружия.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершённое ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

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