Попали в перечень рисковых налогоплательщиков — что делать

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками рассказало, что делать в случае внесения в перечень рисковых налогоплательщиков.
Если вашу компанию включили в список рисковых налогоплательщиков, это может создать серьёзные трудности для бизнеса. Основные риски — блокировка налоговых накладных и необходимость доказывания реальности хозяйственных операций. Для минимизации последствий следует чётко соблюдать алгоритм действий.
1. Выясните причину внесения в рисковые
Налоговая служба определяет рисковых налогоплательщиков по критериям, утверждённым Постановлением КМУ №1165 от 11.12.2019. Узнайте, на каком основании компанию признали рисковой:
Если вы не согласны с принятым решением — имеете право подать пакет документов, подтверждающий несоответствие налогоплательщика критериям рисковости.
2. Подготовьте документы и объяснения
Чтобы доказать отсутствие нарушений, необходимо предоставить в налоговый орган:
Документы подаются вместе с объяснением через электронный кабинет в форме J(F)13149. Рассмотрение длится до 7 рабочих дней.
3. Обжалование решения налоговой
Если после подачи документов статус рискового не отменён, возможны два пути:
Сроки подачи:
4. Как избежать включения в рисковые в будущем?
Чтобы не попасть в список рисковых налогоплательщиков, рекомендуется:
Если вашу компанию уже внесли в перечень рисковых — не игнорируйте проблему. Чем быстрее будут поданы объяснения и документы, тем больше шансов на успешное решение ситуации.
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