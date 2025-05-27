Попали в перечень рисковых налогоплательщиков — что делать

Алгоритм действий для защиты бизнеса, обжалования статуса рисковости и предотвращения повторного внесения в список.

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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками рассказало, что делать в случае внесения в перечень рисковых налогоплательщиков.

Если вашу компанию включили в список рисковых налогоплательщиков, это может создать серьёзные трудности для бизнеса. Основные риски — блокировка налоговых накладных и необходимость доказывания реальности хозяйственных операций. Для минимизации последствий следует чётко соблюдать алгоритм действий.

1. Выясните причину внесения в рисковые

Налоговая служба определяет рисковых налогоплательщиков по критериям, утверждённым Постановлением КМУ №1165 от 11.12.2019. Узнайте, на каком основании компанию признали рисковой:

Ознакомьтесь с решением ГНС в электронном кабинете.

Проверьте соответствие критериям рисковости.

Проанализируйте возможные неточности в налоговой и бухгалтерской документации.

Если вы не согласны с принятым решением — имеете право подать пакет документов, подтверждающий несоответствие налогоплательщика критериям рисковости.

2. Подготовьте документы и объяснения

Чтобы доказать отсутствие нарушений, необходимо предоставить в налоговый орган:

Договоры и акты выполненных работ.

Накладные и транспортные документы.

Банковские выписки, подтверждающие расчёты с контрагентами.

Документы на право пользования или владения имуществом.

Сертификаты соответствия продукции (если необходимо).

И т.п.

Документы подаются вместе с объяснением через электронный кабинет в форме J(F)13149. Рассмотрение длится до 7 рабочих дней.

3. Обжалование решения налоговой

Если после подачи документов статус рискового не отменён, возможны два пути:

Административное обжалование — подача жалобы в ГНС. Важно детально обосновать свою позицию и предоставить дополнительные доказательства.

Судебное обжалование — подача иска в суд.

Сроки подачи:

6 месяцев — если административного обжалования не было.

3 месяца — если налогоплательщик прошёл процедуру административного обжалования.

4. Как избежать включения в рисковые в будущем?

Чтобы не попасть в список рисковых налогоплательщиков, рекомендуется:

Регулярно проверять соответствие деятельности критериям ГНС.

Контролировать правильность заполнения налоговых накладных.

Вести прозрачную хозяйственную деятельность и сохранять подтверждающие документы.

Оперативно реагировать на запросы налоговых органов.

Если вашу компанию уже внесли в перечень рисковых — не игнорируйте проблему. Чем быстрее будут поданы объяснения и документы, тем больше шансов на успешное решение ситуации.

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