Практика судів
  1. В Україні

Потрапили до переліку ризикових платників податків — що робити

23:32, 27 травня 2025
Алгоритм дій для захисту бізнесу, оскарження статусу ризиковості та запобігання повторному внесенню до переліку.
Потрапили до переліку ризикових платників податків — що робити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповіло, що робити в разі внесення до переліку ризикових платників податків.

Якщо вашу компанію включено до списку ризикових платників податків, це може створити серйозні труднощі для бізнесу. Основні ризики — блокування податкових накладних та необхідність доведення реальності господарських операцій. Для мінімізації наслідків слід чітко дотримуватися алгоритму дій.

1. З’ясуйте причину внесення до ризикових

Податкова служба визначає ризикових платників за критеріями, затвердженими Постановою КМУ №1165 від 11.12.2019. Дізнайтеся, на якій підставі компанію визнали ризиковою:

  • Ознайомтеся з рішенням ДПС в електронному кабінеті.
  • Перевірте відповідність критеріям ризиковості.
  • Проаналізуйте можливі неточності у податковій та бухгалтерській документації.

Якщо ви не згодні з прийнятим рішенням – маєте право подати пакет документів, що підтверджує невідповідність платника податків критеріям ризиковості.

2. Підготуйте документи та пояснення

Щоб довести відсутність порушень, необхідно надати до податкового органу:

  • Договори та акти виконаних робіт.
  • Накладні та транспортні документи.
  • Банківські виписки, що підтверджують розрахунки з контрагентами.
  • Документи на право користування чи володіння майном.
  • Сертифікати відповідності продукції (якщо потрібно).
  • Тощо

Документи подаються разом із поясненням через електронний кабінет у формі J(F)13149. Розгляд триває до 7 робочих днів.

3. Оскарження рішення податкової

Якщо після подачі документів статус ризикового не скасовано, можливі два шляхи:

  • Адміністративне оскарження – подання скарги до ДПС. Важливо детально обґрунтувати свою позицію та надати додаткові докази.
  • Судове оскарження – подання позову до суду.

Строки подачі:

  • 6 місяців – якщо адміністративного оскарження не було.
  • 3 місяці – якщо платник пройшов процедуру адміністративного оскарження.

4. Як уникнути включення до ризикових у майбутньому?

Щоб не потрапити до списку ризикових платників, рекомендується:

  • Регулярно перевіряти відповідність діяльності критеріям ДПС.
  • Контролювати правильність заповнення податкових накладних.
  • Вести прозору господарську діяльність і зберігати підтверджувальні документи.
  • Оперативно реагувати на запити податкових органів.

Якщо вашу компанію вже внесли до переліку ризикових, не ігноруйте проблему. Чим швидше будуть подані пояснення та документи, тим більше шансів на успішне вирішення ситуації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки Податковий кодекс України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував схвалити законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів

ВККС зможе ініціювати перевірку декларації доброчесності — як за власною ініціативою, так і за зверненням.

Після конкурсу до апеляційних судів, кадрова ситуація в судах може стати ще гіршою – Вища рада правосуддя

Значна частина суддів з судів першої інстанції можуть стати суддями апеляційних судів, тоді як добір в суди першої інстанції тільки набирає обертів.

НАЗК нарахувало порушень у деклараціях посадовців ТЦК на 36,8 млн грн – при тому, що перевірило лише 18 декларацій

Агентство з питань запобігання корупції за 2024-2025 роки встигло провести повні перевірки лише 18 декларацій посадовців ТЦК.

ВП ВС довелося скасувати рішення у справі про залиття квартири після ЄСПЛ, який вказав на обов'язок судів з'ясувати факт завчасного отримання сторонами судових повісток чи копій скарг

Кожній стороні має бути забезпечена можливість ознайомитися із зауваженнями або доказами, наданими іншою стороною, у тому числі із апеляційною скаргою іншої сторони, та надати власні зауваження – Великій Палаті Верховного Суду довелося направити малозначну справу на новий розгляд після рішення ЄСПЛ.

Жінка просила встановити факт проживання однією сім’єю без реєстрації з чоловіком, але при цьому була у шлюбі з іншим – що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що перебування жінки в зареєстрованому шлюбі унеможливлює встановлення судом факту її спільного проживання з іншим чоловіком однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду