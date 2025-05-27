Потрапили до переліку ризикових платників податків — що робити

Алгоритм дій для захисту бізнесу, оскарження статусу ризиковості та запобігання повторному внесенню до переліку.

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Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповіло, що робити в разі внесення до переліку ризикових платників податків.

Якщо вашу компанію включено до списку ризикових платників податків, це може створити серйозні труднощі для бізнесу. Основні ризики — блокування податкових накладних та необхідність доведення реальності господарських операцій. Для мінімізації наслідків слід чітко дотримуватися алгоритму дій.

1. З’ясуйте причину внесення до ризикових

Податкова служба визначає ризикових платників за критеріями, затвердженими Постановою КМУ №1165 від 11.12.2019. Дізнайтеся, на якій підставі компанію визнали ризиковою:

Ознайомтеся з рішенням ДПС в електронному кабінеті.

Перевірте відповідність критеріям ризиковості.

Проаналізуйте можливі неточності у податковій та бухгалтерській документації.

Якщо ви не згодні з прийнятим рішенням – маєте право подати пакет документів, що підтверджує невідповідність платника податків критеріям ризиковості.

2. Підготуйте документи та пояснення

Щоб довести відсутність порушень, необхідно надати до податкового органу:

Договори та акти виконаних робіт.

Накладні та транспортні документи.

Банківські виписки, що підтверджують розрахунки з контрагентами.

Документи на право користування чи володіння майном.

Сертифікати відповідності продукції (якщо потрібно).

Тощо

Документи подаються разом із поясненням через електронний кабінет у формі J(F)13149. Розгляд триває до 7 робочих днів.

3. Оскарження рішення податкової

Якщо після подачі документів статус ризикового не скасовано, можливі два шляхи:

Адміністративне оскарження – подання скарги до ДПС. Важливо детально обґрунтувати свою позицію та надати додаткові докази.

Судове оскарження – подання позову до суду.

Строки подачі:

6 місяців – якщо адміністративного оскарження не було.

3 місяці – якщо платник пройшов процедуру адміністративного оскарження.

4. Як уникнути включення до ризикових у майбутньому?

Щоб не потрапити до списку ризикових платників, рекомендується:

Регулярно перевіряти відповідність діяльності критеріям ДПС.

Контролювати правильність заповнення податкових накладних.

Вести прозору господарську діяльність і зберігати підтверджувальні документи.

Оперативно реагувати на запити податкових органів.

Якщо вашу компанію вже внесли до переліку ризикових, не ігноруйте проблему. Чим швидше будуть подані пояснення та документи, тим більше шансів на успішне вирішення ситуації.

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