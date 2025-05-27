Потрапили до переліку ризикових платників податків — що робити

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповіло, що робити в разі внесення до переліку ризикових платників податків.
Якщо вашу компанію включено до списку ризикових платників податків, це може створити серйозні труднощі для бізнесу. Основні ризики — блокування податкових накладних та необхідність доведення реальності господарських операцій. Для мінімізації наслідків слід чітко дотримуватися алгоритму дій.
1. З’ясуйте причину внесення до ризикових
Податкова служба визначає ризикових платників за критеріями, затвердженими Постановою КМУ №1165 від 11.12.2019. Дізнайтеся, на якій підставі компанію визнали ризиковою:
Якщо ви не згодні з прийнятим рішенням – маєте право подати пакет документів, що підтверджує невідповідність платника податків критеріям ризиковості.
2. Підготуйте документи та пояснення
Щоб довести відсутність порушень, необхідно надати до податкового органу:
Документи подаються разом із поясненням через електронний кабінет у формі J(F)13149. Розгляд триває до 7 робочих днів.
3. Оскарження рішення податкової
Якщо після подачі документів статус ризикового не скасовано, можливі два шляхи:
Строки подачі:
4. Як уникнути включення до ризикових у майбутньому?
Щоб не потрапити до списку ризикових платників, рекомендується:
Якщо вашу компанію вже внесли до переліку ризикових, не ігноруйте проблему. Чим швидше будуть подані пояснення та документи, тим більше шансів на успішне вирішення ситуації.
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