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Небезпечні «розваги», — у Києві покарали двох зачеперів

23:14, 27 травня 2025
Правопорушниками виявились 21-річний місцевий мешканець зі своєю 16-річною подругою.
Небезпечні «розваги», — у Києві покарали двох зачеперів
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У Києві правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності двох зачеперів.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, інформацію про подію поліцейські виявили 26 травня під час моніторингу соцмереж. У одному з телеграм-каналів було опублікувано відео із зображенням хлопця та дівчини, які, ризикуючи своїм життям, їхали між вагонами метро.

Правопорушниками виявились 21-річний місцевий мешканець зі своєю 16-річною подругою, які шукали адреналін у такий небезпечний спосіб.

Поліцейські зняли екстрималів з потягу та склали відносно них адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство. Їм загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Крім того, з батьками неповнолітньої інспектори ювенальної превенції управління поліції в метрополітені провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких «розваг» та їх фатальні наслідки.

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Національна поліція Київ

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