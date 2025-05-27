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Британський суд визнав, що адвокати не винні у програній справі про повернення дітей

20:53, 27 травня 2025
Мати, яка без згоди батька вивезла дітей з Нігерії до Британії, не довела в суді правдивість своїх звинувачень, і апеляційний суд підтвердив, що провина за це лежить не на її адвокатах.
Британський суд визнав, що адвокати не винні у програній справі про повернення дітей
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Апеляційний суд Великої Британії постановив, що сумніви суду у достовірності показів матері, яка без відома батька вивезла дітей з Нігерії до Англії, не є наслідком недбалості її колишніх адвокатів. Про це повідомляє Law Gazette.

Історія бере початок із того, що мати — анонімна фігурантка справи — вивезла свого п’ятирічного сина та чотирирічну доньку з Нігерії до Великої Британії без згоди батька. Вона стверджувала, що тікала від домашнього насильства. Проте суддя Верховного суду Ханна Маркхем не визнала її свідчення правдивими й постановила повернути дітей до Нігерії.

В Апеляційному суді жінка намагалася перекласти відповідальність на своїх колишніх адвокатів. Вона зазначила, що юридична фірма Burnham Law визнана недбалою через зрив попереднього судового засідання: адвокати не забезпечили її представництво у фінальному слуханні, яке мало відбутися 16 грудня минулого року, й повідомили суд про це лише за кілька хвилин до початку засідання. Унаслідок цього жінка залишилась без юридичної підтримки на триденному процесі.

Фірму, яка працювала за державним фінансуванням, визнали недбалою в частині організації захисту, і суддя Маркхем наклала на фірму штраф за марно витрачені кошти.

Втім, Апеляційний суд дійшов висновку, що навіть за наявності належного захисту мати не змогла б переконати суд у своїй правдивості.

Суддя Кобб, виступаючи від імені всього складу суду, зазначив:

«Без сумніву, Burnham Law не виконала свої професійні обов’язки, не забезпечивши представництво матері, що й призвело до штрафу. Проте численні суперечності в її усних і письмових свідченнях, розбіжності з іншими достовірними доказами та безпідставні звинувачення проти родини батька, які були викриті під час перехресного допиту, не можуть бути списані на помилки її колишніх адвокатів».

Таким чином, апеляцію було відхилено, а рішення про повернення дітей до Нігерії залишено в силі.

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