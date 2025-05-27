Британский суд признал, что адвокаты не виноваты в проигранном деле о возвращении детей

Мать, без согласия отца вывезшая детей из Нигерии в Британию, не доказала в суде правдивость своих обвинений, и апелляционный суд подтвердил, что вина за это лежит не на ее адвокатах.

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Апелляционный суд Великобритании постановил, что сомнения суда в достоверности показаний матери, которая без ведома отца вывезла детей из Нигерии в Англию, не являются следствием небрежности ее бывших адвокатов. Об этом сообщает Law Gazette.

История началась с того, что мать — анонимная участница дела — вывезла своего пятилетнего сына и четырехлетнюю дочь из Нигерии в Великобританию без согласия отца. Женщина утверждала, что спасалась от домашнего насилия. Однако судья Верховного суда Ханна Маркхем не признала ее показания правдивыми и постановила вернуть детей в Нигерию.

В Апелляционном суде женщина попыталась переложить ответственность на своих бывших адвокатов. По ее словам, юридическая фирма Burnham Law была признана виновной в срыве предыдущего судебного заседания: адвокаты не обеспечили ее представительство на финальном слушании, которое должно было состояться 16 декабря прошлого года, и сообщили об этом суду всего за несколько минут до его начала. В результате женщина осталась без юридической поддержки на трехдневном процессе.

Фирма, работавшая по программе государственного финансирования, была признана виновной в ненадлежащей организации защиты, и судья Маркхем наложила на нее штраф за напрасно потраченные средства.

Тем не менее, Апелляционный суд пришел к выводу, что даже при наличии надлежащего юридического сопровождения мать не смогла бы убедить суд в своей правдивости.

Судья Кобб, выступая от имени всего состава суда, заявил:

«Без сомнения, Burnham Law не выполнила свои профессиональные обязанности, не обеспечив матери представительство, что и стало причиной штрафа. Однако многочисленные внутренние противоречия в ее устных и письменных показаниях, расхождения с другими достоверными доказательствами и необоснованные обвинения в адрес семьи отца, которые были выявлены в ходе перекрестного допроса, нельзя списать на ошибки ее бывших адвокатов».

Таким образом, апелляция была отклонена, а решение о возвращении детей в Нигерию оставлено в силе.

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