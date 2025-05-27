На Хмельниччине разоблачили чиновника, который за $5000 обещал оформить фиктивную инвалидность

Должностное лицо задержали на его рабочем месте после получения средств.

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На Хмельниччине правоохранители сообщили о подозрении заместителю председателя Каменец-Подольского районного совета по факту злоупотребления влиянием.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый предложил знакомой помощь в оформлении для дочери II группы инвалидности, что в дальнейшем позволило бы ее зятю получить отсрочку от мобилизации.

Для «положительного» решения этого вопроса за 5 тыс. долларов США он обещал повлиять на врачей экспертной группы.

Должностное лицо задержано на его рабочем месте после получения средств.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

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