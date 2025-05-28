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Кто может претендовать на досрочную пенсию по возрасту — список

07:18, 28 мая 2025
Досрочная пенсия по возрасту может быть назначена отдельным категориям граждан, которые соответствуют определенным критериям.
Кто может претендовать на досрочную пенсию по возрасту — список
Фото: tsn.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области напомнило, кому могут назначить досрочную пенсию по возрасту.

Досрочная пенсия по возрасту может быть назначена отдельным категориям граждан, которые соответствуют определенным критериям, в частности, имеют определенный страховой стаж или особые обстоятельства.

Перечень лиц, которые имеют право на досрочную пенсию и условия назначения такой пенсии, определены статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Таким правом пользуются граждане, которые:

Имеют особый статус:

– участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины после достижения мужчинами возраста 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

– многодетные матери (родившие пять и более детей), матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, при условии, что они:

– воспитали детей до шестилетнего возраста;

– достигли 50 лет;

– имеют не менее 15 лет страхового стажа.

По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание таких детей осуществлялось отцом, ему назначают досрочную пенсию по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Уволенные за 1,5 года до достижения пенсионного возраста:

– в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников при условии регистрации таких лиц в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия в течение 7 календарных дней подходящей для них работы;

– в связи с выявлением несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.

Право на такую пенсию возникает при условии, что лицо на момент увольнения приобрело страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере (35 лет мужчины и 30 лет женщины).

Имеют определенные заболевания:

– больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

– лица с инвалидностью по зрению I группы и лица с инвалидностью с детства I группы после достижения мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин.

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