В ГНС напомнили, кому доступна третья группа единого налога и какие обязательства она предусматривает

Согласно Налоговому кодексу, плательщиками единого налога третьей группы могут быть две категории лиц.

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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, кому доступна третья группа единого налога и какие обязательства она предусматривает.

Согласно пп. 3 п. 291.4 Налогового кодекса Украины (НКУ), плательщиками единого налога третьей группы могут быть:

1) физические лица - предприниматели, которые не используют труд наемных лиц или количество лиц, находящихся с ними в трудовых отношениях, не ограничено, и юридические лица - субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2025 году — 9 336 000 грн);

2) электронные резиденты (е-резиденты), которые зарегистрировались как физические лица - предприниматели, осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, производству и/или продаже товаров исключительно в пользу нерезидентов Украины, при условии, что в течение календарного года они соответствуют совокупности таких критериев:

не используют труд наемных лиц - граждан или резидентов Украины;

не получают доходы с источником происхождения из Украины, кроме пассивных доходов;

объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года;

В 2025 году физические лица-предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения (3 группа), должны уплачивать три основных обязательных платежа: единый налог (ЕН), военный сбор (ВС), единый социальный взнос (ЕСВ).

Единый налог

Ставка единого налога для плательщиков 3 группы устанавливается в размере:

3 процента дохода - в случае уплаты налога на добавленную стоимость согласно этому Кодексу;

5 процентов дохода - в случае включения налога на добавленную стоимость в состав единого налога.

Это определено п. 293.3 ст. 293 НКУ.

Военный сбор

С 2025 года ФЛП 3 группы обязаны дополнительно уплачивать 1% от дохода в качестве военного сбора, согласно п. 16-1 подраздела 10 раздела ХХ НКУ. Уплата осуществляется вместе с единым налогом, поквартально.

Единый социальный взнос

Независимо от получения дохода, предприниматель должен ежемесячно уплачивать ЕСВ в размере не менее 22% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января (в 2025 году — 1760 грн/месяц).

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