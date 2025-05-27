США получили от Украины перечень условий мирного соглашения и теперь ждут от РФ – Кит Келлог

Кит Келлог подчеркнул, что необходимо оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спецпосланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что США получили условия для мирного соглашения от Украины и теперь ожидают того же от России. Об этом он сказал в эфире Fox News.

«Мы получили список условий мирного соглашения от Киева, и мы должны получить их от Москвы. Необходимо оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров», – сказал он.

Также Келлог заявил, что США хотели провести следующий раунд переговоров между Украиной и Россией в Ватикане, но «Москва отклонила это».

«Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать этот вопрос и подписать какой-то документ, чтобы прекратить эту войну», — сказал Келлог.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку он разочарован действиями Путина, в том числе постоянными обстрелами Украины и медленными темпами мирных переговоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.