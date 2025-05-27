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США получили от Украины перечень условий мирного соглашения и теперь ждут от РФ – Кит Келлог

16:48, 27 мая 2025
Кит Келлог подчеркнул, что необходимо оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.
США получили от Украины перечень условий мирного соглашения и теперь ждут от РФ – Кит Келлог
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Спецпосланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что США получили условия для мирного соглашения от Украины и теперь ожидают того же от России. Об этом он сказал в эфире Fox News.

«Мы получили список условий мирного соглашения от Киева, и мы должны получить их от Москвы. Необходимо оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров», – сказал он.

Также Келлог заявил, что США хотели провести следующий раунд переговоров между Украиной и Россией в Ватикане, но «Москва отклонила это».

«Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать этот вопрос и подписать какой-то документ, чтобы прекратить эту войну», — сказал Келлог.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку он разочарован действиями Путина, в том числе постоянными обстрелами Украины и медленными темпами мирных переговоров.

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США россия Украина война

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