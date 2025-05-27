США отримали від України перелік умов мирної угоди та тепер чекають від РФ – Кіт Келлог

Кіт Келлог підкреслив, що необхідно тиснути на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

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Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог заявив, що США отримали умови для мирної угоди від України і тепер те ж саме чекають від Росії. Про це він сказав в ефірі Fox News.

«Ми отримали список умов мирної угоди від Києва, і ми повинні отримати їх від Москви. Необхідно тиснути на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів», – сказав він.

Також Келлог заявив, що США хотіли наступного раунду переговорів між Україною та Росією у Ватикані, але «Москва відхилила це».

«Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери — Путін, президент Зеленський і президент Трамп, щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну», — сказав Келлог.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки він розчарований діями Путіна, зокрема - постійними обстрілами України та повільними темпами мирних переговорів.

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