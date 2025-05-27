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Мінкульт оскаржує рішення суду про передачу костелу святого Миколая релігійній громаді

20:00, 27 травня 2025
Мінкульт вказав, що скарга обґрунтована невідповідністю рішення суду дійсним обставинам справи, а також допущені порушення закону при його винесенні.
Мінкульт оскаржує рішення суду про передачу костелу святого Миколая релігійній громаді
Джерело фото: Костянтин Брижниченко / Wikipedia
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28 травня у Дніпрі відбудеться засідання апеляційного суду за скаргами Міністерства культури і стратегічних комунікацій України та Національного будинку органної та камерної музики. Вони оскаржують рішення Дніпровського окружного адміністративного суду, який зобов’язав Мінкульт передати костел св. Миколая у користування римсько-католицькій громаді.

Про це повідомила Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві.

У Мінкульті заявили, що релігійна громада Парафії Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-католицької Церкви у м. Києві з 2022 року є одноосібним користувачем костелу св. Миколая. Договір про передачу храму в користування громаді було укладено 23 червня 2022 року для забезпечення богослужінь та іншої статутної діяльності віруючих.

Натомість Національний будинок органної та камерної музики України проводить свої концерти на інших орендованих майданчиках у Києві, а Міністерство культури та стратегічних комунікацій України активно працює над пошуком нового приміщення, яке дозволить повноцінно відновити діяльність Будинку органної музики. Окрім того, міністерство залучає кошти донорів для проведення невідкладних протиаварійних та реставраційних робіт у костелі св. Миколая.

Водночас Мінкульт вказав, що подав апеляційну скаргу на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 24 січня 2025 року ще 7 квітня цього року. Скарга обґрунтована невідповідністю рішення суду дійсним обставинам справи, а також допущені порушення закону при його винесенні.

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суд Київ Міністерство культури та стратегічних комунікацій

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