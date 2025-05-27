У Дніпрі судитимуть екскерівницю МСЕК, яка не задекларувала майна на понад 3 млн грн

Під час декларування доходів за 2023 рік посадовиця не вказала квартиру в елітному житловому комплексі, автомобіль, що належать її чоловікові, та низку інших активів.

Фото: dbr.gov.ua

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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт стосовно колишньої очільниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії, яка внесла недостовірні відомості до декларації. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Під час декларування доходів за 2023 рік посадовиця не вказала квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, що належать її чоловікові. Крім того, вона не зазначила дохід чоловіка та його активи на банківських рахунках.

Також правоохоронці встановили, що відомості щодо власних активів обвинуваченої не відповідають дійсності.

Загальна вартість незадекларованого майна та коштів перевищує 3,2 млн гривень.

Посадовиці загрожує до двох років позбавлення волі.

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