В Днепре будут судить экс-руководительницу МСЭК, которая не задекларировала имущества на более 3 млн грн

Во время декларирования доходов за 2023 год чиновница не указала квартиру в элитном жилом комплексе, автомобиль, принадлежащие ее мужу, и ряд других активов.

Фото: dbr.gov.ua

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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении бывшей руководительницы Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии, которая внесла недостоверные сведения в декларацию. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

Во время декларирования доходов за 2023 год чиновница не указала квартиру в элитном жилом комплексе и автомобиль, принадлежащие ее мужу. Кроме того, она не отметила доход мужа и его активы на банковских счетах.

Также правоохранители установили, что сведения об активах самой обвиняемой не соответствуют действительности.

Общая стоимость незадекларированного имущества и средств превышает 3,2 млн гривен.

Чиновнице грозит до двух лет лишения свободы.

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