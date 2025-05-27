В Днепре будут судить экс-руководительницу МСЭК, которая не задекларировала имущества на более 3 млн грн

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении бывшей руководительницы Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии, которая внесла недостоверные сведения в декларацию. Об этом информирует официальный сайт ГБР.
Во время декларирования доходов за 2023 год чиновница не указала квартиру в элитном жилом комплексе и автомобиль, принадлежащие ее мужу. Кроме того, она не отметила доход мужа и его активы на банковских счетах.
Также правоохранители установили, что сведения об активах самой обвиняемой не соответствуют действительности.
Общая стоимость незадекларированного имущества и средств превышает 3,2 млн гривен.
Чиновнице грозит до двух лет лишения свободы.
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