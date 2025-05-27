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У яких випадках працівник має право на захист від звільнення з ініціативи роботодавця

22:56, 27 травня 2025
При звільненні з ініціативи роботодавця діють обмеження щодо окремих категорій працівників.
У яких випадках працівник має право на захист від звільнення з ініціативи роботодавця
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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснює, для яких категорій працівників та у яких випадках передбачено обмеження на звільнення з ініціативи роботодавця.

У випадку звільнення працівників з підстав, які кваліфікуються як звільнення (розірвання трудового договору) з ініціативи роботодавця, діють певні обмеження на звільнення окремих категорій працівників.

Зокрема, частиною третьою статті 184 Кодексу законів про працю України передбачено, що звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

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