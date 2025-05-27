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Минкульт обжалует решение суда о передаче костела святого Николая религиозной общине

20:00, 27 мая 2025
Минкульт указал, что жалоба обоснована несоответствием решения суда фактическим обстоятельствам дела, а также допущенными нарушениями закона при его вынесении.
Минкульт обжалует решение суда о передаче костела святого Николая религиозной общине
Источник фото: Константин Брижниченко / Wikipedia
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28 мая в Днепре состоится заседание апелляционного суда по жалобам Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины и Национального дома органной и камерной музыки. Они обжалуют решение Днепровского окружного административного суда, который обязал Минкульт передать костел св. Николая в пользование римско-католической общине.

Об этом сообщила Римско-католическая парафия св. Николая в Киеве.

В Минкульте заявили, что религиозная община Парафии Святого Николая Киевско-Житомирской Диецезии Римско-католической Церкви в г. Киеве с 2022 года является единоличным пользователем костела св. Николая. Договор о передаче храма в пользование общине был заключен 23 июня 2022 года для обеспечения богослужений и другой уставной деятельности верующих.

В то же время Национальный дом органной и камерной музыки Украины проводит свои концерты на других арендованных площадках в Киеве, а Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины активно работает над поиском нового помещения, которое позволит полноценно возобновить деятельность Дома органной музыки. Кроме того, министерство привлекает средства доноров для проведения неотложных противоаварийных и реставрационных работ в костеле св. Николая.

Вместе с тем Минкульт указал, что подал апелляционную жалобу на решение Днепропетровского окружного административного суда от 24 января 2025 года еще 7 апреля этого года. Жалоба обоснована несоответствием решения суда фактическим обстоятельствам дела, а также допущенными нарушениями закона при его вынесении.

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суд Киев Министерство культуры и стратегических коммуникаций

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