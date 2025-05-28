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У ДПС нагадали, кому доступна третя група єдиного податку і які зобов’язання вона передбачає

07:36, 28 травня 2025
Відповідно до Податкового кодексу, платниками єдиного податку третьої групи можуть бути дві категорії осіб.
У ДПС нагадали, кому доступна третя група єдиного податку і які зобов’язання вона передбачає
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Головне управління ДПС у Київській області нагадало, кому доступна третя група єдиного податку і які зобов’язання вона передбачає.

 Відповідно до пп. 3 п. 291.4 Податкового кодексу України (ПКУ), платниками єдиного податку третьої групи можуть бути:

1) фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена, та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2025 році — 9 336 000 грн);

2) електронні резиденти (е-резиденти), які зареєструвалися як фізичні особи - підприємці, здійснюють господарську діяльність з надання послуг, виробництва та/або продажу товарів виключно на користь нерезидентів України, за умови що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб - громадян або резидентів України;

- не отримують доходи з джерелом походження з України, крім пасивних доходів;

- обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

У 2025 році фізичні особи-підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (3 група), мають сплачувати три основні обов’язкові платежі: єдиний податок (ЄП), військовий збір (ВЗ), єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

1. Єдиний податок

Ставка єдиного податку для платників 3 групи встановлюється у розмірі:

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Це визначено п. 293.3 ст. 293 ПКУ.

2. Військовий збір

З 2025 року ФОП 3 групи зобов’язані додатково сплачувати 1% від доходу як військовий збір, згідно з п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Сплата здійснюється разом із єдиним податком, поквартально.

3. Єдиний соціальний внесок

Незалежно від отримання доходу, підприємець повинен щомісяця сплачувати ЄСВ у розмірі не менше 22% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня (у 2025 році — 1760 грн/місяць).

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