Хто може претендувати на дострокову пенсію за віком — список

Дострокова пенсія за віком може бути призначена окремим категоріям громадян, які відповідають певним критеріям.

Фото: tsn.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області нагадало, кому можуть призначити дострокову пенсію за віком.

Дострокова пенсія за віком може бути призначена окремим категоріям громадян, які відповідають певним критеріям, зокрема, мають певний страховий стаж або особливі обставини.

Перелік осіб, які мають право на дострокову пенсію та умови призначення такої пенсії, визначено статтею 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Таким правом користуються громадяни, які:

Мають особливий статус:

– учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;

– багатодітні матері (народили п'ять та більше дітей), матері осіб з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, за умови, що вони:

– виховали дітей до шестирічного віку;

– досягли 50 років;

– мають не менше 15 років страхового стажу.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання таких дітей здійснювалося батьком, йому призначають дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Звільнені за 1,5 року до досягнення пенсійного віку:

– у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності чи штату працівників за умови реєстрації таких осіб у державній службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення та відсутності протягом 7 календарних днів підходящої для них роботи;

– у зв'язку з виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров'я.

Право на таку пенсію виникає за умови, що особа на момент звільнення набула страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (35 років чоловіки та 30 років жінки).

Мають певні захворювання:

– хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

– особи з інвалідністю по зору I групи та особи з інвалідністю з дитинства I групи після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок.

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