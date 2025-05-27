На Хмельниччині викрили посадовця, який за $5000 обіцяв оформити фіктивну інвалідність

Посадовця затримали на його робочому місці після одержання коштів.

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На Хмельниччині правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Кам’янець-Подільської районної ради за фактом зловживання впливом.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний запропонував знайомій допомогу в оформленні для доньки ІІ групи інвалідності, що у подальшому дозволило б її зятю отримати відстрочку від мобілізації.

Для «позитивного» вирішення цього питання за 5 тис доларів США він обіцяв вплинути на лікарів експертної групи.

Посадовця затримали на його робочому місці після одержання коштів.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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