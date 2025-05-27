Опасные «развлечения» — в Киеве наказали двух зацеперов

Правонарушителями оказались 21-летний местный житель со своей 16-летней подругой.

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В Киеве правоохранители привлекли к административной ответственности двух зацеперов.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, информацию о событии полицейские обнаружили 26 мая во время мониторинга соцсетей. В одном из телеграм-каналов было опубликовано видео с изображением парня и девушки, которые, рискуя своей жизнью, ехали между вагонами метро.

Правонарушителями оказались 21-летний местный житель со своей 16-летней подругой, которые искали адреналин таким опасным способом.

Полицейские сняли экстремалов с поезда и составили в отношении них административные материалы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Им грозит штраф, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, с родителями несовершеннолетней инспекторы ювенальной превенции управления полиции в метрополитене провели профилактическую беседу о недопущении таких «развлечений» и их фатальных последствиях.

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