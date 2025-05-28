Правова експертиза нормативно-правових актів — що треба знати

Успішне проходження експертизи завершується присвоєнням реєстраційного номера та внесенням до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило питання правової експертизи нормативно-правових актів.

Чи кожен нормативний акт, який видається органом виконавчої влади, одразу стає чинним?

Зовсім ні. Якщо документ зачіпає права, свободи чи законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер — він обов’язково проходить державну реєстрацію, передбачену Указом Президента України № 493/1992 та Положенням, затвердженим постановою КМУ № 731/1992.

Що ж передує такій реєстрації?

Правова експертиза. Її мета — перевірити, чи має суб’єкт нормотворення повноваження на ухвалення цього акта, наскільки документ відповідає чинному законодавству, чи є обґрунтованим і своєчасним, та які можуть бути наслідки його дії, як позитивні, так і ризиковані.

Правова експертиза нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення – це комплекс дій, що полягають у внутрішній та зовнішній експертній правовій оцінці цих актів на відповідність їх Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї (далі - Конвенція), міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), антикорупційної та гендерно-правової експертиз з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а також прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

В експертному процесі є два рівні: внутрішній і зовнішній

Внутрішню правову експертизу проводять юридичні відділи відповідних адміністрацій ще на етапі розробки проекту акта. Вона чітко врегульована Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року за № 1040. За її результатами готуються висновки встановленої форми, погоджені з керівниками структурних підрозділів. Без цієї експертизи проект не може бути поданий далі.

Зовнішня правова експертиза – це перевірка нормативно-правових актів на їхню відповідність Конституції та законам України, Конвенції про захист прав людини, міжнародним договорам, зобов’язанням України у сфері євроінтеграції та праву ЄС (acquis ЄС), а також практиці ЄСПЛ.

Здійснює таку експертизу орган юстиції або відповідне міжрегіональне управління юстиції під час процедури державної реєстрації. Її результати визначають подальшу долю акта:

– державна реєстрація;

– повернення на доопрацювання;

– відмова в реєстрації;

– або визнання акта таким, що не підлягає реєстрації.

Успішне проходження експертизи завершується присвоєнням реєстраційного номера та внесенням до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

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