Як роботодавцю організувати медичні огляди працівників — роз’яснення Держпраці

Щорічно за заявою роботодавця та участю представника профспілки Держпраці визначають категорії працівників, які підлягають попередньому та періодичним медичним оглядам.

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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, як роботодавцю організувати медичні огляди працівників.

Щорічно за заявою працівника (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи, органи Держпраці категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду та складають Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду.

До заяви додані належним чином перевірений штатний розпис, протоколи лабораторних досліджень на умовах праці з визначення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях, які організовує роботодавець.

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