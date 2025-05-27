МЗС України спростувало чутки про заборону Товариства угорської культури Закарпаття

Речник МЗС Георгій Тихий закликав не ускладнювати українсько-угорські відносини безпідставними спекуляціями.

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Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію про нібито заборону діяльності Товариства угорської культури Закарпаття. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, пише Укрінформ.

«Жодних подібних дій щодо згаданого товариства не вчинялося. Повідомлення у ЗМІ, що стверджують протилежне, неправдиві», – наголосив Тихий.

Він підкреслив, що у відносинах між Україною та Угорщиною вже існує достатньо питань, які потребують вирішення, і закликав не додавати до цього переліку «ще й усякі безпідставні повідомлення ЗМІ».

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook звернувся до уряду України з вимогою пояснити повідомлення ЗМІ про нібито заборону діяльності Товариства угорської культури Закарпаття.

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