После конкурса в апелляционные суды, кадровая ситуация в судах может стать еще хуже – Высший совет правосудия

Значительная часть судей из судов первой инстанции, могут стать судьями апелляционных судов, тогда как отбор в суды первой инстанции только набирает обороты.

Источник фото: ВСП

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Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик 26 мая сообщил, что кадровая ситуация в судебной власти в 2025-2026 годах, несмотря на конкурс на должности судей апелляционных судов, может значительно ухудшиться.

Как отметил председатель Совета правосудия, среди 856 претендентов на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов есть немало судей из судов первой инстанции, которые, собственно, и могут получить «повышение».

Таким образом, в судах первой инстанции, особенно в местных общих судах, судей станет меньше, чем сейчас.

По данным ВСП, по состоянию на апрель 2025 года, вакантными являются более 2 000 должностей судей (31%).

В первой инстанции 13 судов сейчас работают только с одним судьей, а 11 судов – с тремя.

Апелляционные суды имеют более 700 вакантных должностей (56%), а Верховный Суд – 45 вакантных должностей.

По расчетам ВСП, назначение в 2024-2025 годах 464 новых судей из числа участников отбора на должности судей 2017 года, пока не слишком решило вопрос с преодолением кадрового дефицита в судебной власти, поскольку пока что количество увольнений судей в отставку больше, чем количество назначений.

«Завершение конкурсов в апелляционные суды в 2026–2027 годах может усугубить эту проблему, поскольку в конкурсных процедурах принимают участие многие судьи из первых инстанций. Если они заполнят вакантные должности в судах апелляционных инстанций, возникнет кадровый голод в местных судах», – сообщил Григорий Усик.

Напомним, что собеседования с кандидатами в апелляционные суды начались 6 мая. Однако пока что собеседования проходят с претендентами на должности судей апелляционных административных и хозяйственных судов.

Собеседования с кандидатами в апелляционные общие суды начнутся летом 2025 года.

Что касается процедур нового отбора на должности судей местных судов, то пока еще продолжается этап допуска желающих стать судьями к квалификационному экзамену. Этапы квалификационного экзамена в свою очередь запланированы на лето 2025 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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