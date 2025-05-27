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«За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну»: Мар’яна Безугла анонсувала світову війну

18:46, 27 травня 2025
Мар’яна Безугла додала, що «всім все доповіли».
«За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну»: Мар’яна Безугла анонсувала світову війну
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Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мар’яна Безугла анонсувала світову війну.

«Вибачте, не песимістка, а реалістка, і хотіла б помилятися у своїх прогнозах, але поки що вони ВСІ справдилися.

І це оприлюднювала лише малу частину. Нас чекає безодня в найближчі роки: повномасштабна війна з просуванням росіян на схід та атаками дронових ШІ РОЇВ на міста, світова війна, переділ світу, загалом різнобічний технологічний ривок людства і повна перебудова взаємовідносин із інтеграцією штучного інтелекту, роботизацією та кібернетизацією життя. Життя тих, хто залишиться живим.

Зміна державних систем. Усе це станеться дуже швидко.

Але кожен і кожна, хто зараз має волю, можливість і спроможність боротися, не опускайте рук. За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну. Україна стане такою, на яку ми здатні. І треба втриматися. Втримати нашу державу.

України, яку ми знали, вже немає і ніколи-ніколи не буде — забудьте.

Щодо нашого керівництва, то #всім_все_доповіли», зазначила вона.

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