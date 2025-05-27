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Дональд Трамп заявив, що Путін грає з вогнем

18:59, 27 травня 2025
За словами Трампа, якби не він, то з Росією сталося б багато дуже поганих речей.
Дональд Трамп заявив, що Путін грає з вогнем
Джерело фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін грається з вогнем

 «Володимир Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі НАСПРАВДІ ПОГАНІ. Він грає з вогнем!», — написав він.

Раніше газета The Wall Street Journal заявила, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки він розчарований діями Путіна, зокрема - постійними обстрілами України та повільними темпами мирних переговорів.

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Дональд Трамп

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