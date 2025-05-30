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Екс-член ГРД і директор департаменту КМДА Марина Соловйова розповіла, що стосовно неї відкрили провадження через виїзди за кордон

12:07, 30 травня 2025
В документі, який частково оприлюднила директорка, також згадується перетин нею кордону у червні 2024 року (Німеччина) та вересні 2024 року (Іспанія).
Екс-член ГРД і директор департаменту КМДА Марина Соловйова розповіла, що стосовно неї відкрили провадження через виїзди за кордон
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Директорка Департаменту з охорони культурної спадщини КМДА і екс-член Громадської ради доброчесності Марина Соловйова повідомила, що стосовно неї відкрили кримінальне провадження через її виїзди за кордон.

Сама посадовиця заявляє, що в зазначений у справі час ще не працювала у КМДА, тому законів не порушувала. Втім, її твердження стосуються тільки одного випадку, а в опублікованому неї документі зазначено, що Соловйова тричі виїжджала за кордон.

«В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетна Соловйова Марина Михайлівна, 16.11.1961 р.н., депутат КМР від депутатської фракції «Удар», обіймає посаду директора Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 2023 року по теперішній час 3 рази перетинала державний кордон України. Так, під час виїзду за кордон підстав для виїзду не було надано. Водночас встановлено, що Соловйова М.М. з 03 по 09 червня 2023 року перебувала на території Туреччини…», — цитує документ директорка. 

Посадовиця зазначила, що на посаді працює з 23 серпня 2023 року, тому законів, коли у червні перебувала у Туреччині, не порушувала.

В документі, який частково оприлюднила директорка, також згадується перетин нею кордону у червні 2024 року (Німеччина) та вересні 2024 року (Іспанія). Втім директорка не коментує ці обставини справи та законність дій слідства у цієї частини.

Нагадаємо, розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка від 22 вересня 2023 року №760 Марина Соловйова була призначена на посаду директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

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Київ КМДА ГРД

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