Экс-член ГРД и директор департамента КГГА Марина Соловьева сообщила об открытии в отношении нее производства из-за выездов за границу

В документе, который частично обнародовала директор, также упоминается ее пересечение границы в июне 2024 года (Германия) и сентябре 2024 года (Испания).

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Директор Департамента по охране культурного наследия КГГА и экс-член Общественного совета добропорядочности Марина Соловьева сообщила, что в отношении нее открыто уголовное производство из-за ее выездов за границу.

Сама чиновница заявляет, что в указанное в деле время еще не работала в КГГА, поэтому законов не нарушала. Впрочем, ее утверждения касаются только одного случая, а в опубликованном ею документе указано, что Соловьева трижды выезжала за границу.

«В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению данного уголовного правонарушения причастна Соловьева Марина Михайловна, 16.11.1961 г.р., депутат КГС от депутатской фракции «Удар», занимает должность директора Департамента охраны культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с 2023 года по настоящее время, 3 раза пересекала государственную границу Украины. Так, при выезде за границу оснований для выезда не было предоставлено. В то же время установлено, что Соловьева М.М. с 03 по 09 июня 2023 года находилась на территории Турции…», — цитирует документ директор.

Чиновница отметила, что на должности работает с 23 августа 2023 года, поэтому законов, когда в июне находилась в Турции, не нарушала.

В документе, который частично обнародовала директор, также упоминается пересечение ею границы в июне 2024 года (Германия) и сентябре 2024 года (Испания). Однако директор не комментирует эти обстоятельства дела и законность действий следствия в этой части.

Напомним, распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко от 22 сентября 2023 года №760 Марина Соловьева была назначена на должность директора Департамента охраны культурного наследия КГГА.

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