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Анджей Дуда наградил Кирилла Буданова одной из высших государственных наград Польши для иностранцев

12:35, 30 мая 2025
Кирилл Буданов получил Золотой Офицерский Крест ордена «За заслуги перед Польшей».
Анджей Дуда наградил Кирилла Буданова одной из высших государственных наград Польши для иностранцев
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Президент Республики Польша Анджей Дуда наградил начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова Золотым Офицерским Крестом ордена «За заслуги перед Польшей» — одной из высших государственных наград, которую могут получить граждане иностранных государств. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

«За выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Республику Польшу с другими государствами и народами, Президент Польши Анджей Дуда наградил начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова одной из высших наград Республики Польша для иностранцев — Золотым Офицерским Крестом ордена «За заслуги перед Польшей», — говорится в сообщении.

От имени президента Польши награды вручил заместитель главы Агентства разведки Республики Польша полковник Доминик Дуда. Во время вручения он подчеркнул важность польско-украинского партнерства в условиях войны России против Украины.

В руководстве Польши подчеркнули, что вклад украинской военной разведки в противодействие российской агрессии является значимым фактором обеспечения безопасности всего европейского континента.

«Искренне благодарен господину президенту Анджею Дуде за доверие и готовность отметить дружеские польско-украинские отношения! Настоящая война — это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы. Только вместе мы сможем дать отпор российской орде и победить эту вечную угрозу Польше и Украине. Наши народы всегда будут стоять единым фронтом в борьбе за мирное будущее без войны», — сказал Буданов.

Кроме того, Кавалерским крестом ордена «За заслуги перед Польшей» Дуда наградил заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого.

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Польша Украина ГУР МО

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