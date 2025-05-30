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Мать приговорили к пожизненному заключению за продажу 6-летней дочери целителю

16:10, 30 мая 2025
Ребенка до сих пор ищут, полиция расширила расследование и за пределы Южной Африки.
Мать приговорили к пожизненному заключению за продажу 6-летней дочери целителю
Фото: The Guardian
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В Южной Африке суд вынес приговор Раскел Смит - матери, которая вместе с двумя сообщниками продала свою шестилетнюю дочь традиционному целителю. Это дело получило широкий резонанс как в стране, так и за ее пределами из-за ужасных обстоятельств исчезновения ребенка в феврале 2024 года. Несмотря на масштабные поиски, девочку до сих пор не нашли. Об этом сообщает The Guardian.

Суть дела

Раскел «Келли» Смит, ее партнер Джаквен Апполис и их друг Стивено ван Рин признаны виновными в похищении и торговле маленькой Джошлин Смит. Девочка исчезла из своего дома в небольшом городке Западного Кейпа. Во время суда свидетели рассказали, что Раскел Смит продавала дочь сангоми - традиционному целителю - за 20 000 южноафриканских рандов (примерно £830). Причиной продажи называли уникальные черты ребенка - его «глаза и кожу», которые, по словам свидетелей, делали его желанным.

Позиции сторон

Сторона обвинения настаивала на суровом наказании за преступления, включающие похищение и торговлю людьми. Судья Натан Эразмус подчеркнул, что наркотики, которые употребляли обвиняемые, не могут быть оправданием, а Раскел Смит охарактеризовал как манипулятивную личность, которая искажает факты и даже обвиняет собственных родителей в своем поведении.

Защита и обвиняемые пока не высказывали публичных позиций, но приговор является максимально строгим и не предусматривает никаких смягчений.

Что решил суд

Высший суд в Солданьи-Бей приговорил трех обвиняемых к пожизненному заключению за торговлю людьми и одновременно назначил 10 лет за похищение, которые будут отбывать параллельно с основным сроком. Имена осужденных внесли в реестр защиты детей. Судья отметил, что никаких оснований для более мягкого наказания нет.

Контекст

В Южной Африке количество случаев похищений значительно возросло - за последние 12 месяцев их было зафиксировано более 17 тысяч, что почти втрое больше, чем три года назад.

Поиски Джошлин продолжаются - полиция расширила расследование и за пределы Южной Африки. Патриотический Альянс, политическая партия, предложила вознаграждение в 1 миллион рандов (более £42 000) за возвращение ребенка.

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