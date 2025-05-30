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Матір засудили до довічного ув’язнення за продаж 6-річної доньки цілителю

16:10, 30 травня 2025
Дитину досі шукають, поліція розширила розслідування і за межі Південної Африки.
Матір засудили до довічного ув’язнення за продаж 6-річної доньки цілителю
Фото: The Guardian
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У Південній Африці суд виніс вирок Раскел Сміт — матері, яка разом із двома спільниками продала свою шестирічну доньку традиційному цілителю. Ця справа набула широкого резонансу як у країні, так і за її межами через жахливі обставини зникнення дитини у лютому 2024 року. Попри масштабні пошуки, дівчинку досі не знайшли. Про це повідомляє The Guardian.

Суть справи

Раскел «Келлі» Сміт, її партнер Джаквен Апполіс та їхній друг Стівено ван Рін визнані винними у викраденні та торгівлі маленькою Джошлін Сміт. Дівчинка зникла зі свого дому в невеликому містечку Західного Кейпа. Під час суду свідки розповіли, що Раскел Сміт продавала доньку сангомі — традиційному цілителю — за 20 000 південноафриканських рандів (приблизно £830). Причиною продажу називали унікальні риси дитини — її «очі та шкіру», що, за словами свідків, робили її бажаною.

Позиції сторін

Сторона обвинувачення наполягала на суворому покаранні за злочини, що включають викрадення та торгівлю людьми. Суддя Натан Еразмус підкреслив, що наркотики, які вживали обвинувачені, не можуть бути виправданням, а Раскел Сміт охарактеризував як маніпулятивну особу, яка перекручує факти і навіть звинувачує власних батьків у своїй поведінці.

Захист і обвинувачені поки що не висловлювали публічних позицій, але вирок є максимально суворим і не передбачає жодних пом’якшень.

Що вирішив суд

Вищий суд у Солданьї-Бей засудив трьох обвинувачених до довічного ув’язнення за торгівлю людьми та одночасно призначив 10 років за викрадення, які відбуватимуться паралельно з основним терміном. Імена засуджених внесли до реєстру захисту дітей. Суддя наголосив, що жодних підстав для більш м’якого покарання немає.

Контекст

У Південній Африці кількість випадків викрадень значно зросла — за останні 12 місяців їх було зафіксовано понад 17 тисяч, що майже втричі більше, ніж три роки тому.

Пошуки Джошлін тривають — поліція розширила розслідування і за межі Південної Африки. Патріотичний Альянс, політична партія, запропонувала винагороду у 1 мільйон рандів (понад £42 000) за повернення дитини.

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