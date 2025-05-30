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В Офісі Президента ініціюють напрацювання нормативної бази для залучення до армії іноземців

11:59, 30 травня 2025
В ОП ініціюють розробку нормативної бази для залучення іноземців до служби в українській армії.
В Офісі Президента ініціюють напрацювання нормативної бази для залучення до армії іноземців
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Україна має якомога швидше напрацювати сприятливу нормативну базу для іноземців, які мають намір служити в українському війську. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

«Якщо іноземці хочуть воювати за Україну – це добре. І ми маємо створити всі умови, щоб вони могли це зробити.  В Офісі Президента я координую міжвідомчу платформу, яка займається питаннями іноземців, що за контрактом служать в українському війську», - зазначила Верещук.

Зокрема, вона вказала, що триває робота над такими питаннями, як:

  • юридичний статус іноземців у війську,
  • особисті документи,
  • медичні та соціальні гарантії.

Наразі до роботи залучені державні інституції, волонтерські команди, а також служби супроводу підрозділів, де служать іноземці.

«Маємо якнайшвидше напрацювати сприятливу нормативну базу. Це важливий крок для того, щоб залучати ще більше воїнів з усього світу до лав наших Захисників», - вказала представниця ОП.

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армія офіс президента

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