В Офисе Президента инициируют разработку нормативной базы для привлечения в армию иностранцев

В ОП инициируют разработку нормативной базы для привлечения иностранцев к службе в украинской армии.

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Украина должна как можно быстрее разработать благоприятную нормативную базу для иностранцев, которые намерены служить в украинской армии. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

«Если иностранцы хотят воевать за Украину – это хорошо. И мы должны создать все условия, чтобы они могли это сделать. В Офисе Президента я координирую межведомственную платформу, которая занимается вопросами иностранцев, служащих по контракту в украинской армии», — отметила Верещук.

В частности, она указала, что ведется работа по таким вопросам, как:

юридический статус иностранцев в армии,

личные документы,

медицинские и социальные гарантии.

В настоящее время к работе привлечены государственные институты, волонтерские команды, а также службы сопровождения подразделений, где служат иностранцы.

«Мы должны как можно скорее разработать благоприятную нормативную базу. Это важный шаг для привлечения еще большего числа воинов со всего мира в ряды наших Защитников», — подчеркнула представитель ОП.

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