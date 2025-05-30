НПУ опубликовала пособие по проведению обыска помещения нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса

Пособие содержит советы по поведению во время проведения обыска и образцы документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариальная палата Украины подготовила пособие «Проведение обыска помещения нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса».

Пособие содержит общие положения о проведении обыска в помещении нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса, особенности проведения обыска согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса и алгоритм действий нотариуса при проведении обыска.

Также там есть советы по поведению во время проведения обыска и образцы документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.