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НПУ опубликовала пособие по проведению обыска помещения нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса

15:52, 30 мая 2025
Пособие содержит советы по поведению во время проведения обыска и образцы документов.
НПУ опубликовала пособие по проведению обыска помещения нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса
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Нотариальная палата Украины подготовила пособие «Проведение обыска помещения нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса».

Пособие содержит общие положения о проведении обыска в помещении нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса, особенности проведения обыска согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса и алгоритм действий нотариуса при проведении обыска.

Также там есть советы по поведению во время проведения обыска и образцы документов.

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