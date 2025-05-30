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Верховная Рада назначит 3 «международников» в Совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты

11:34, 30 мая 2025
Парламент вскоре назначит трех иностранных экспертов в состав совещательной группы, после чего начнется прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты.
Верховная Рада назначит 3 «международников» в Совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты
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Отбор новых членов Счетной палаты может начаться уже в ближайшее время. Как сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, правительство официально передало предложения международных организаций относительно трех экспертов в Совещательную группу экспертов (СГЭ), которая будет выбирать кандидатов на должности новых членов Счетной палаты.

30 мая Комитет ВР по вопросам бюджета направил проект постановления на голосование в зале Верховной Рады.

Международные эксперты это:

  • Игорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвия, член Европейского суда аудиторов, с 1994 года – сертифицированный аудитор.
  • Паскаль Мунье (Pascal Mounier), Франция, старший аудитор Счетной палаты Франции. Имеет 24 года аудиторского опыта.
  • Ли Самерфилд (Lee Summerfield), Великобритания, директор в Национальном офисе аудита Великобритании. Имеет 25 лет опыта в аудите государственных программ, в том числе в оборонной сфере.

Совещательная группа экспертов будет состоять из 6 человек: три – международные эксперты и три – от Верховной Рады с преимущественным правом голоса международных экспертов.

Как отметила Пидласа, после сегодняшнего решения Бюджетного комитета:

  • проект постановления включается в повестку дня Верховной Рады,
  • Рада рейтинговым голосованием выбирает 3 украинских экспертов из предложений фракций,
  • Рада голосованием 226+ утверждает постановление о составе СГЭ (надеюсь, что 2 и 3 этап состоятся уже на следующей пленарной неделе, на этой снова не успеем),
  • Начинается прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты (неделя с момента голосования в Раде и длится 30 дней).

Глава комитета пригласила всех, кто желает принять участие в конкурсе, уже готовить документы.

Членом Счетной палаты может быть гражданин Украины, не моложе 30 лет, владеющий украинским и английским/французским языками, имеющий как минимум степень магистра, общий стаж работы 7+ лет, стаж работы в сфере государственного контроля (аудита), экономики, финансов или права 5+ лет и безупречную деловую репутацию.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины Счетная палата

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