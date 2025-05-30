Верховная Рада назначит 3 «международников» в Совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты

Отбор новых членов Счетной палаты может начаться уже в ближайшее время. Как сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, правительство официально передало предложения международных организаций относительно трех экспертов в Совещательную группу экспертов (СГЭ), которая будет выбирать кандидатов на должности новых членов Счетной палаты.
30 мая Комитет ВР по вопросам бюджета направил проект постановления на голосование в зале Верховной Рады.
Международные эксперты это:
Совещательная группа экспертов будет состоять из 6 человек: три – международные эксперты и три – от Верховной Рады с преимущественным правом голоса международных экспертов.
Как отметила Пидласа, после сегодняшнего решения Бюджетного комитета:
Глава комитета пригласила всех, кто желает принять участие в конкурсе, уже готовить документы.
Членом Счетной палаты может быть гражданин Украины, не моложе 30 лет, владеющий украинским и английским/французским языками, имеющий как минимум степень магистра, общий стаж работы 7+ лет, стаж работы в сфере государственного контроля (аудита), экономики, финансов или права 5+ лет и безупречную деловую репутацию.
Автор: Наталя Мамченко
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