Верховная Рада назначит 3 «международников» в Совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты

Парламент вскоре назначит трех иностранных экспертов в состав совещательной группы, после чего начнется прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отбор новых членов Счетной палаты может начаться уже в ближайшее время. Как сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, правительство официально передало предложения международных организаций относительно трех экспертов в Совещательную группу экспертов (СГЭ), которая будет выбирать кандидатов на должности новых членов Счетной палаты.

30 мая Комитет ВР по вопросам бюджета направил проект постановления на голосование в зале Верховной Рады.

Международные эксперты это:

Игорс Лудборжс (Igors Ludboržs) , Латвия, член Европейского суда аудиторов, с 1994 года – сертифицированный аудитор.

, Латвия, член Европейского суда аудиторов, с 1994 года – сертифицированный аудитор. Паскаль Мунье (Pascal Mounier) , Франция, старший аудитор Счетной палаты Франции. Имеет 24 года аудиторского опыта.

, Франция, старший аудитор Счетной палаты Франции. Имеет 24 года аудиторского опыта. Ли Самерфилд (Lee Summerfield), Великобритания, директор в Национальном офисе аудита Великобритании. Имеет 25 лет опыта в аудите государственных программ, в том числе в оборонной сфере.

Совещательная группа экспертов будет состоять из 6 человек: три – международные эксперты и три – от Верховной Рады с преимущественным правом голоса международных экспертов.

Как отметила Пидласа, после сегодняшнего решения Бюджетного комитета:

проект постановления включается в повестку дня Верховной Рады,

Рада рейтинговым голосованием выбирает 3 украинских экспертов из предложений фракций,

Рада голосованием 226+ утверждает постановление о составе СГЭ (надеюсь, что 2 и 3 этап состоятся уже на следующей пленарной неделе, на этой снова не успеем),

Начинается прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты (неделя с момента голосования в Раде и длится 30 дней).

Глава комитета пригласила всех, кто желает принять участие в конкурсе, уже готовить документы.

Членом Счетной палаты может быть гражданин Украины, не моложе 30 лет, владеющий украинским и английским/французским языками, имеющий как минимум степень магистра, общий стаж работы 7+ лет, стаж работы в сфере государственного контроля (аудита), экономики, финансов или права 5+ лет и безупречную деловую репутацию.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.