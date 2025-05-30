Верховна Рада призначить 3 «міжнародників» до Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових членів Рахункової палати

Парламент незабаром призначить трьох іноземних експертів до складу дорадчої групи, після чого почнеться прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати.

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Відбір нових членів Рахункової палати може початися вже незабаром. Як повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, уряд офіційно передав пропозиції міжнародних організацій щодо 3 експертів до Дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати.

30 травня Комітет ВР з питань бюджету спрямував проект постанови на голосування у залі Верховної Ради.

Міжнародні експерти це:

Ігорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвія, член Європейського суду аудиторів, з 1994 року – сертифікований аудитор.

(Igors Ludboržs), Латвія, член Європейського суду аудиторів, з 1994 року – сертифікований аудитор. Паскаль Муньє (Pascal Mounier), Франція, старший аудитор Рахункової палати Франції. Має 24 роки аудиторського досвіду.

(Pascal Mounier), Франція, старший аудитор Рахункової палати Франції. Має 24 роки аудиторського досвіду. Лі Самерфілд (Lee Summerfield), Великобританія, директор в Національному офісі аудиту Великобританії. Має 25 років досвіду в аудиті державних програм, зокрема в оборонній сфері.

Дорадча група експертів складатиметься з 6 осіб: три – міжнародники і три – від Верховної Ради з переважним правом голосу міжнародних експертів.

Як зазначила Підласа, після сьогоднішнього рішення Бюджетного комітету:

проект постанови включається до порядку денного Верховної Ради,

Рада рейтинговим голосуванням обирає 3 українських експертів з пропозицій фракцій,

Рада голосуванням 226+ затверджує постанову про склад ДГЕ (сподіваюсь, що 2 і 3 етап відбудуться вже наступного пленарного тижня, цього знову не встигнемо),

Починається прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати (тиждень з моменту голосування в Раді і триває 30 днів).

Голова комітету запросила всіх, хто бажає взяти учать у конкурсі, вже готувати документи.

Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший 30 років, який володіє українською мовою та англійською/французькою, має щонайменше ступінь магістра, загальний стаж роботи 7+ років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права 5+ років та бездоганну ділову репутацію.

Автор: Наталя Мамченко

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