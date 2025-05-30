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Верховна Рада призначить 3 «міжнародників» до Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових членів Рахункової палати

11:34, 30 травня 2025
Парламент незабаром призначить трьох іноземних експертів до складу дорадчої групи, після чого почнеться прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати.
Верховна Рада призначить 3 «міжнародників» до Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових членів Рахункової палати
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Відбір нових членів Рахункової палати може початися вже незабаром. Як повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, уряд офіційно передав пропозиції міжнародних організацій щодо 3 експертів до Дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати.

30 травня Комітет ВР з питань бюджету спрямував проект постанови на голосування у залі Верховної Ради.

Міжнародні експерти це:

  • Ігорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвія, член Європейського суду аудиторів, з 1994 року – сертифікований аудитор.
  • Паскаль Муньє (Pascal Mounier), Франція, старший аудитор Рахункової палати Франції. Має 24 роки аудиторського досвіду.
  • Лі Самерфілд (Lee Summerfield), Великобританія, директор в Національному офісі аудиту Великобританії. Має 25 років досвіду в аудиті державних програм, зокрема в оборонній сфері.

Дорадча група експертів складатиметься з 6 осіб: три – міжнародники і три – від Верховної Ради з переважним правом голосу міжнародних експертів.

Як зазначила Підласа, після сьогоднішнього рішення Бюджетного комітету:

  • проект постанови включається до порядку денного Верховної Ради,
  • Рада рейтинговим голосуванням обирає 3 українських експертів з пропозицій фракцій,
  • Рада голосуванням 226+ затверджує постанову про склад ДГЕ (сподіваюсь, що 2 і 3 етап відбудуться вже наступного пленарного тижня, цього знову не встигнемо),
  • Починається прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати (тиждень з моменту голосування в Раді і триває 30 днів).

Голова комітету запросила всіх, хто бажає взяти учать у конкурсі, вже готувати документи.

Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший 30 років, який володіє українською мовою та англійською/французькою, має щонайменше ступінь магістра, загальний стаж роботи 7+ років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права 5+ років та бездоганну ділову репутацію.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України Рахункова палата

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Верховна Рада призначить 3 «міжнародників» до Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових членів Рахункової палати

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