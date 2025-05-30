Верховна Рада призначить 3 «міжнародників» до Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових членів Рахункової палати

Відбір нових членів Рахункової палати може початися вже незабаром. Як повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, уряд офіційно передав пропозиції міжнародних організацій щодо 3 експертів до Дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати.
30 травня Комітет ВР з питань бюджету спрямував проект постанови на голосування у залі Верховної Ради.
Міжнародні експерти це:
Дорадча група експертів складатиметься з 6 осіб: три – міжнародники і три – від Верховної Ради з переважним правом голосу міжнародних експертів.
Як зазначила Підласа, після сьогоднішнього рішення Бюджетного комітету:
Голова комітету запросила всіх, хто бажає взяти учать у конкурсі, вже готувати документи.
Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший 30 років, який володіє українською мовою та англійською/французькою, має щонайменше ступінь магістра, загальний стаж роботи 7+ років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права 5+ років та бездоганну ділову репутацію.
Автор: Наталя Мамченко
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