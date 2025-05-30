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Не треба гуглити – просто торкнись екрану: нова функція в Shorts

17:40, 30 травня 2025
YouTube тестує нову функцію пошуку переглянутого в Shorts.
Не треба гуглити – просто торкнись екрану: нова функція в Shorts
Фото: IFTTT
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У найближчі тижні мобільні користувачі YouTube зможуть шукати інформацію про предмети або місця, показані у відео Shorts, не виходячи з програвача. Про це повідомляється на сайті підтримки YouTube Help.

Нова бета-функція інтегрує можливості Google Lens безпосередньо у короткі відео, дозволяючи миттєво отримати деталі про побачене. Для цього достатньо призупинити відео натисканням на екран, а потім у верхньому меню вибрати опцію «Lens».

Далі користувач може:

  • провести пальцем по екрану;
  • натиснути або виділити будь-який об'єкт у кадрі.

Lens виконає візуальний пошук і покаже результати просто поверх відео, без необхідності переходити в браузер чи іншу програму. Після перегляду результатів пошуку можна легко повернутися до відео.

Функція поки працює в обмеженому режимі:

  • реклама у результатах пошуку відсутня;
  • не підтримуються Shorts, які містять афілійовані торгові посилання або оплачений рекламний контент.

Команда YouTube повідомила, що розгортання функції вже почалося, і протягом тижня вона стане доступною всім користувачам.

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