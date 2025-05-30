Не треба гуглити – просто торкнись екрану: нова функція в Shorts

У найближчі тижні мобільні користувачі YouTube зможуть шукати інформацію про предмети або місця, показані у відео Shorts, не виходячи з програвача. Про це повідомляється на сайті підтримки YouTube Help.
Нова бета-функція інтегрує можливості Google Lens безпосередньо у короткі відео, дозволяючи миттєво отримати деталі про побачене. Для цього достатньо призупинити відео натисканням на екран, а потім у верхньому меню вибрати опцію «Lens».
Далі користувач може:
Lens виконає візуальний пошук і покаже результати просто поверх відео, без необхідності переходити в браузер чи іншу програму. Після перегляду результатів пошуку можна легко повернутися до відео.
Функція поки працює в обмеженому режимі:
Команда YouTube повідомила, що розгортання функції вже почалося, і протягом тижня вона стане доступною всім користувачам.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.