Не треба гуглити – просто торкнись екрану: нова функція в Shorts

YouTube тестує нову функцію пошуку переглянутого в Shorts.

Фото: IFTTT

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У найближчі тижні мобільні користувачі YouTube зможуть шукати інформацію про предмети або місця, показані у відео Shorts, не виходячи з програвача. Про це повідомляється на сайті підтримки YouTube Help.

Нова бета-функція інтегрує можливості Google Lens безпосередньо у короткі відео, дозволяючи миттєво отримати деталі про побачене. Для цього достатньо призупинити відео натисканням на екран, а потім у верхньому меню вибрати опцію «Lens».

Далі користувач може:

провести пальцем по екрану;

натиснути або виділити будь-який об'єкт у кадрі.

Lens виконає візуальний пошук і покаже результати просто поверх відео, без необхідності переходити в браузер чи іншу програму. Після перегляду результатів пошуку можна легко повернутися до відео.

Функція поки працює в обмеженому режимі:

реклама у результатах пошуку відсутня;

не підтримуються Shorts, які містять афілійовані торгові посилання або оплачений рекламний контент.

Команда YouTube повідомила, що розгортання функції вже почалося, і протягом тижня вона стане доступною всім користувачам.

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