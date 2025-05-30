Не надо гуглить – просто коснись экрана: новая функция в Shorts

YouTube тестирует новую функцию поиска просмотренного в Shorts.

Фото: IFTTT

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В ближайшие недели мобильные пользователи YouTube смогут искать информацию о предметах или местах, показанных в видео Shorts, не выходя из проигрывателя. Об этом сообщается на сайте поддержки YouTube Help.

Новая бета-функция интегрирует возможности Google Lens непосредственно в короткие видео, позволяя мгновенно получить детали об увиденном. Для этого достаточно приостановить видео нажатием на экран, а затем в верхнем меню выбрать опцию «Lens».

Далее пользователь может:

провести пальцем по экрану;

нажать или выделить любой объект в кадре.

Lens выполнит визуальный поиск и покажет результаты просто поверх видео, без необходимости переходить в браузер или другую программу. После просмотра результатов поиска можно легко вернуться к видео.

Функция пока работает в ограниченном режиме:

реклама в результатах поиска отсутствует;

не поддерживаются Shorts, которые содержат аффилированные торговые ссылки или оплаченный рекламный контент.

Команда YouTube сообщила, что развертывание функции уже началось, и в течение недели она станет доступной всем пользователям.

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