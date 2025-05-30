Не надо гуглить – просто коснись экрана: новая функция в Shorts

В ближайшие недели мобильные пользователи YouTube смогут искать информацию о предметах или местах, показанных в видео Shorts, не выходя из проигрывателя. Об этом сообщается на сайте поддержки YouTube Help.
Новая бета-функция интегрирует возможности Google Lens непосредственно в короткие видео, позволяя мгновенно получить детали об увиденном. Для этого достаточно приостановить видео нажатием на экран, а затем в верхнем меню выбрать опцию «Lens».
Далее пользователь может:
Lens выполнит визуальный поиск и покажет результаты просто поверх видео, без необходимости переходить в браузер или другую программу. После просмотра результатов поиска можно легко вернуться к видео.
Функция пока работает в ограниченном режиме:
Команда YouTube сообщила, что развертывание функции уже началось, и в течение недели она станет доступной всем пользователям.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.