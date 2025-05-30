Маск останется советником Трампа даже после того, как покинул должность главы DOGE, — ABC News

Илон Маск останется неофициальным советником Дональда Трампа.

Фото: reuters.com

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Американский предприниматель Илон Маск завершит выполнение обязанностей специального государственного служащего в администрации Дональда Трампа и главы DOGE, но продолжит оставаться неофициальным советником президента. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Белый дом начнет процедуру увольнения Маска уже в следующую среду. Последний, в свою очередь, заявил, что миссия Департамента эффективности правительства (DOGE) США «со временем только укрепится, поскольку станет образом жизни в правительстве».

В ABC поясняют, что Маск как специальный государственный сотрудник был ограничен 130-дневным сроком назначения.

В то же время один из высокопоставленных чиновников администрации сообщил ABC News, что Маск останется неофициальным советником президента. В частности, возможно, он даже будет посещать заседания в Белом доме.

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