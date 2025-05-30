Маск залишиться радником Трампа навіть після того, як покинув посаду очільника DOGE, — ABC News

Ілон Маск залишиться неофіційним радником Дональда Трампа.

Фото: reuters.com

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Американський підприємець Ілон Маск завершить виконання обов’язків спеціального державного службовця в адміністрації Дональда Трампа та очільника DOGE, але продовжить залишатися неофіційним радником президента. Про це стверджує ABC News з посиланням на джерела.

Як зазначає видання, Білий дім розпочне процедуру звільнення Маска вже наступної середи. Останній, своєю чергою, заявив, що місія Департаменту ефективності уряду (DOGE) США «з часом тільки зміцниться, оскільки стане способом життя в уряді».

У ABC пояснюють, що Маск як спеціальний урядовий співробітник, був обмежений 130-денним терміном призначення.

Водночас один з високопоставлених чиновників адміністрації повідомив ABC News, що Маск залишиться неофіційним радником президента. Зокрема, можливо, навіть відвідуватиме засідання в Білому домі.

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