Фінляндія інвестує 20 млн євро в реформу української старшої школи

Україна та Фінляндія уклали угоду на €20 млн для впровадження реформи старшої школи.

Фото: mon.gov.ua

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Кабінет Міністрів України та уряд Фінляндії 30 травня підписали Угоду про реалізацію програми «Навчаємося разом 2», яка забезпечить фінансову та експертну підтримку реформи старшої школи в Україні. Загальний обсяг фінансування, що його надасть Фінляндія, складає до 20 мільйонів євро, і кошти будуть витрачатись упродовж 2025–2029 років.

Реформа старшої школи, яка стартує у 2027 році, упровадить для випускників 9 класів дві чіткі освітні траєкторії:

Професійна лінія з можливістю вступу до професійних коледжів або закладів фахової передвищої освіти;

Академічна лінія з навчанням у ліцеях академічного спрямування та підготовкою до вступу до університетів.

Згідно з домовленістю, фінська допомога зосередиться переважно на академічній траєкторії, і передбачатиме такі ключові напрямки:

Професійний розвиток педагогів і керівників шкіл — підвищення кваліфікації вчителів та директорів із упровадження компетентнісного навчання за стандартами Нової української школи (НУШ).

Методичну підтримку шкіл у створенні профільних освітніх програм.

Соціальні ініціативи для підтримки педагогічного та адміністративного персоналу, а також учнів, з урахуванням травма-інформованого підходу до організації освітнього процесу.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відзначив: «Фінляндія — один із ключових партнерів України в упровадженні реформи НУШ. Перший проєкт «Навчаємось разом», що стартував у 2018 році, допомагав становленню Нової української школи від самого початку реформи. Ми вдячні за запуск другої фази цієї важливої ініціативи та фінансову підтримку. Фінська експертиза в упровадженні освітніх реформ — вагомий внесок у трансформацію нашої системи. Дякуємо партнерам».

У середньостроковій перспективі програма «Навчаємося разом 2» сприятиме підвищенню якості академічної профільної середньої освіти, її доступності та перехідному процесу до компетентнісної моделі викладання, що розвиватиме критичне мислення та практичні навички в учнів.

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