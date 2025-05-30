В ОП за участі уряду, банків та партнерів обговорили механізми фінансування сталого розвитку України

В Офісі Президента України відбулась зустріч за участі уряду, банків та міжнародних партнерів, присвячена обговоренню механізмів фінансування сталого розвитку.

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Радник керівника Офісу Президента Юрій Каціон провів зустріч із представниками уряду, банківського сектору та неурядових організацій для обговорення перспектив реалізації механізмів фінансування сталого розвитку в Україні.

Юрій Каціон підкреслив, що хоча через повномасштабне російське вторгнення процес впровадження цілей сталого розвитку сповільнився, він не зупинився.

«Досягнення цілей сталого розвитку є складовою нашого європейського вибору. На сьогодні в кожній програмі, у кожному стратегічному документі, який розробляється урядом, враховані цілі сталого розвитку. Їх так само поділяє та впроваджує український бізнес», — зазначив він.

Він також додав, що більшість банків уже імплементували стандарти сталого розвитку у свою політику.

Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів Олег Войтович поінформував про процес упровадження цілей сталого розвитку, зазначивши, що національні завдання та індикатори були переглянуті через стан війни.

«Ми акцентували увагу міжнародних партнерів на обов’язковому врахуванні воєнного стану. Тобто включені індикатори щодо відновлення пошкоджень, завданих збройною агресією Російської Федерації, розмінування територій, екологічної шкоди від війни», — додав Войтович.

Керівниця проєкту «Потенціал для кліматичних дій / Український кліматичний офіс» Джулія Джессон наголосила на важливості партнерства України з міжнародними організаціями, такими як Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), для забезпечення надання експертизи з питань сталого розвитку та кліматичної стійкості.

За результатами зустрічі, було домовлено, що Офіс Президента продовжить підтримувати роботу щодо вдосконалення механізмів фінансування сталого розвитку, з урахуванням європейських стандартів.

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