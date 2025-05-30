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У київському СІЗО арештант продав фейкові комплектуючі до засобів РЕБ на 350 тисяч грн

20:22, 30 травня 2025
Киянин продавав фейкові деталі до РЕБ, ошукавши родини військових.
У київському СІЗО арештант продав фейкові комплектуючі до засобів РЕБ на 350 тисяч грн
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Шевченківській окружній прокуратурі Києва повідомили про підозру чоловіку, який, перебуваючи в ДУ «Київський слідчий ізолятор», організував шахрайську схему з продажу неіснуючих комплектуючих до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зловмисник ошукав щонайменше чотирьох людей — членів сімей військовослужбовців — на загальну суму майже 350 тисяч гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, затриманий, вже раніше судимий, створив у соцмережі Facebook фейкову сторінку з фотографією чоловіка в військовій формі та виставив оголошення про продаж комплектуючих до РЕБ. Переконані, що мають справу з надійним військовим постачальником, родичі бійців перераховували гроші на вказаний рахунок. Проте жодних товарів вони так і не отримали.

Підозрюваний приховав свій справжній номер телефону та особу, всі комунікації із замовниками вів через фейковий профіль. Коли правоохоронці провели обшуки в ізоляторі, у нього вилучили мобільний телефон, який використовувався для управління шахрайським акаунтом.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України — заволодіння чужими грошима шляхом обману. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, у ході якого перевіряють можливу причетність підозрюваного до аналогічних злочинів.

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прокуратура шахрай Київ СІЗО

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