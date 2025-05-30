На Сумщині затримали прикордонника, який вимагав хабар за переведення підлеглого до іншого підрозділу

Військовослужбовець, який проходив службу в підрозділі, через важку хворобу дружини просив переведення до іншої частини, ближче до місця проживання родини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині правоохоронці затримали начальника одного з прикордонних підрозділів області під час одержання хабаря від підлеглого. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Військовослужбовець, який проходив службу в підрозділі, через важку хворобу дружини просив переведення до іншої частини, ближче до місця проживання родини. Не зважаючи на неодноразові рапорти, жодне з клопотань не було розглянуто по суті.

Згодом начальник відділу запропонував допомогу, але дав зрозуміти, що без «винагороди» переведення не буде. Свої послуги він оцінив у 4 тисячі доларів США. При цьому він пообіцяв використати зв’язки для швидкого оформлення переведення.

Щоб уникнути безпосереднього контакту з грошима, посадовець наказав надіслати хабар поштою.

Перший транш у розмірі 2 тисяч доларів був надісланий у футлярі з-під окулярів. Грошовий пакунок з відділення забирав особистий водій фігуранта.

Другу частину переказали в коробці з-під ліхтарика — одразу після її отримання зловмисника затримали «на гарячому».

Начальнику прикордонного відділу повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас тривають заходи зі встановлення можливих співучасників злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.