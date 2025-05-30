День захисту дітей в Україні тепер відзначатимуть 20 листопада замість 1 червня

В Україні офіційно встановлено День захисту дітей 20 листопада.

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З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету, посилення міжнародної співпраці у захисті прав дітей та реалізації положень Конвенції про права дитини, Президент України Володимир Зеленський підписав новий указ №355/2025.

Зокрема, документом визначено, що відтепер в Україні щорічно відзначатимуть День захисту дітей у Всесвітній день дитини — 20 листопада.

Водночас визнано таким, що втратив чинність, попередній Указ Президента від 30 травня 1998 року № 568/98 «Про День захисту дітей».

Новий указ набирає чинності з дня його опублікування.

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