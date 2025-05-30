День защиты детей в Украине теперь будут отмечать 20 ноября вместо 1 июня

В Украине официально установлен День защиты детей 20 ноября.

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С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета, усиления международного сотрудничества в защите прав детей и реализации положений Конвенции о правах ребенка, Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ №355/2025.

В частности, документом определено, что с этого момента в Украине ежегодно будут отмечать День защиты детей в Всемирный день ребенка — 20 ноября.

В то же время признан утратившим силу предыдущий Указ Президента от 30 мая 1998 года № 568/98 «О Дне защиты детей».

Новый указ вступает в силу со дня его публикации.

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