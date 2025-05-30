На Сумщине задержали пограничника, который требовал взятку за перевод подчиненного в другое подразделение

Военнослужащий, проходивший службу в подразделении, из-за тяжелой болезни жены просил перевода в другую часть, ближе к месту проживания семьи.

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На Сумщине правоохранители задержали начальника одного из пограничных подразделений области во время получения взятки от подчиненного. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Военнослужащий, проходивший службу в подразделении, из-за тяжелой болезни жены просил перевода в другую часть, ближе к месту проживания семьи. Несмотря на неоднократные рапорты, ни одно из ходатайств не было рассмотрено по существу.

Позже начальник отдела предложил помощь, но дал понять, что без «вознаграждения» перевода не будет. Свои услуги он оценил в 4 тысячи долларов США. При этом пообещал использовать связи для быстрого оформления перевода.

Чтобы избежать непосредственного контакта с деньгами, чиновник приказал отправить взятку по почте.

Первый транш в размере 2 тысяч долларов был отправлен в футляре от очков. Денежный пакет с отделения забирал личный водитель фигуранта.

Вторую часть перевели в коробке от фонарика — сразу после ее получения злоумышленника задержали «на горячем».

Начальнику пограничного отдела сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время продолжаются мероприятия по установлению возможных соучастников преступления.

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