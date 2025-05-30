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В киевском СИЗО арестант продал фейковые комплектующие к средствам РЭБ на 350 тысяч грн

20:22, 30 мая 2025
Киевлянин продавал фейковые детали к РЭБ, обманув семьи военных.
В киевском СИЗО арестант продал фейковые комплектующие к средствам РЭБ на 350 тысяч грн
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Шевченковской окружной прокуратуре Киева сообщили о подозрении мужчине, который, находясь в ГУ «Киевский следственный изолятор», организовал мошенническую схему по продаже несуществующих комплектующих к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Злоумышленник обманул по меньшей мере четырех человек - членов семей военнослужащих - на общую сумму почти 350 тысяч гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, задержанный, уже ранее судимый, создал в соцсети Facebook фейковую страницу с фотографией мужчины в военной форме и выставил объявление о продаже комплектующих к РЭБ. Убежденные, что имеют дело с надежным военным поставщиком, родственники бойцов перечисляли деньги на указанный счет. Однако никаких товаров они так и не получили.

Подозреваемый скрыл свой настоящий номер телефона и личность, все коммуникации с заказчиками вел через фейковый профиль. Когда правоохранители провели обыски в изоляторе, у него изъяли мобильный телефон, который использовался для управления мошенническим аккаунтом.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины - завладение чужими деньгами путем обмана. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого проверяют возможную причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

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прокуратура мошенник Киев СИЗО

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